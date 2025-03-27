Андрей Тарасов: Росгвардия работает для людей и их безопасности

Сегодня отмечается День войск национальной гвардии РФ. Начальник Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области генерал-лейтенант Андрей Тарасов рассказал о специфике работы и итогах прошлого года – В чем заключаются главные задачи Росгвардии? – Охрана общественного порядка и безопасности, силовая поддержка МВД, ФСБ, Следственного комитета России и других ведомств.