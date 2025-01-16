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Захват запада Белоруссии: Как будет реагировать Россия? Пинчук оценил риски

Захват запада Белоруссии: Как будет реагировать Россия? Пинчук оценил риски

Есть данные, что Запад планирует захват радикалами приграничного района Белоруссии. Ситуацию прокомментировал полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель Царьграда Андрей Пинчук.

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