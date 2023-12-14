AGU: большие фрегаты с датчиками позволили изучить воздух над открытым океаном

Американские ученые из Исследовательского центра Эймса NASA сумели составить карту атмосферы с помощью пернатых помощников — больших фрегатов (Fregata major), укомплектованных электронными датчиками в специальных рюкзаках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии