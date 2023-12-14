Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 197 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Поляков
    Итак, Путин призвал соблюдать права женщин на аборт! Какой же он лицемер: ведь сам-то усердно крестится перед иконами...Путин призвал соб...
  • Галина Баженова
    Он президент, поэтому и предполагает. А простые люди давно вынесли свой вердикт-это дело грязных лап Америки.Путин предположил...
  • Сергей Oблезов
    А Россияне вообще не считают тебя певицей! Гламурная шушера и не больше!Певица Светлана Р...

AGU: большие фрегаты с датчиками позволили изучить воздух над открытым океаном

AGU: большие фрегаты с датчиками позволили изучить воздух над открытым океаном

Американские ученые из Исследовательского центра Эймса NASA сумели составить карту атмосферы с помощью пернатых помощников — больших фрегатов (Fregata major), укомплектованных электронными датчиками в специальных рюкзаках.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх