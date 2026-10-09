Самая необычная авиакомпания

Кажется, в этой авиакомпании даже бортпроводникам приходится поддерживать хорошую физическую форму. Пока пассажиры спокойно сидят в креслах, стюардесса бежит следом за самолётом, прихватив с собой тележку с едой и напитками.
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