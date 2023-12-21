Дешево и не заезжено: 7 ультраклассных подарков на НГ для родных по низким ценам

С наступлением новогодних праздников многие из нас задумываются о подарках для родных и близких. Но что делать, если бюджет ограничен, а хочется удивить и порадовать? ИА UssurMedia нашли решение! Вот семь ультраклассных идей для новогодних подарков, которые не только будут выглядеть дорого и оригинально, но и не потребуют значительных затрат.
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