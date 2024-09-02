Московская система электронного голосования надежно защищена от кибератак

Московскую систему электронного голосования используют на выборах различного уровня с 2019 года. Все это время она совершенствуется и дорабатывается с целью повышения информационной безопасности, эффективности, надежности и удобства для пользователей, а также с учетом динамики развития электронных выборов и изменений в порядке голосования.