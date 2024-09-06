Успехи русской армии привели к тому, что украинские войска сильно откатились назад в Донбассе, они продержатся всего три месяца, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон Россия не просто освобождает [территории], она отбрасывает украинцев назад серьезными темпами, а сам город Покровск находится в ожидании русских, — рассказал эксперт в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, об этом пишет РИА "Новости".