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"Покровск в ожидании русских": На Западе заявили, что украинские войска в Донбассе продержатся всего три месяца

"Покровск в ожидании русских": На Западе заявили, что украинские войска в Донбассе продержатся всего три месяца

Успехи русской армии привели к тому, что украинские войска сильно откатились назад в Донбассе, они продержатся всего три месяца, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон Россия не просто освобождает [территории], она отбрасывает украинцев назад серьезными темпами, а сам город Покровск находится в ожидании русских, — рассказал эксперт в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, об этом пишет РИА "Новости".

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