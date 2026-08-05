Снятие денег со вкладов, ответственность перед туристами и работа АЭС «Пакш»

- В российской экономике сменились тенденции. Россияне принялись активно снимать деньги с вкладов; - Голландский портал сообщил, что участницы женского Tour de France беспокоятся о соперницах, которые, возможно, используют подкладки в бюстгальтерах для улучшения аэродинамики; - Ответственность за испорченное путешествие хотят разделить между турагентом и туроператором; - Обувной бренд Ekonika удалил публикации с британской супермоделью из соцсетей после волны критики как в России, так и за рубежом; - Полноценное возобновление работы АЭС «Пакш» возможно через неделю, если в Австрии и Германии в четверг пройдут дожди.