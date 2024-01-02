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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«После стольких лет? Всегда, Гер, всегда». Василий Маврин вернулся в «Амкал»

Клуб презентовал хавбека роликом в стиле Гарри Поттера. Маврин будет выступать по 8-м номером. Ранее этот номер принадлежал президенту клуба Герману Эль Класико.

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