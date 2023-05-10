Сергей Кущенко: «Зенит» начал третий матч по-хозяйски, но ЦСКА сумел проявить характер»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что ЦСКА победил «Зенит» в 3-м матче серии за 3-е место плей-офф (71:60, 2-1) за счет характера и непреодолимой защиты.
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