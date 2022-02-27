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Чехия отказывается играть с Россией в стыках ЧМ-2022

Сборная Чехии отказывается от игры со сборной России в стыках ЧМ-2022. «Чешский футбольный союз одобрил решение о том, что сборная Чехии ни в коем случае не сыграет с Россией в квалификации ЧМ-2022», – сказано в сообщении.

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