Милонов заявил, что процедуры увеличения губ должны делать только врачи, а не «шаболды со скальпелями»

Зампред комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предложил регламентировать увеличение губ: «Необходимо, чтобы такие операции делали врачи, а не какие-то шаболды со скальпелями, которые не имеют соответствующего образования.
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