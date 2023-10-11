Сроки сдачи поликлиник по ГЧП назвала «ВИС» в Новосибирске

Здания пяти из семи поликлиник в Новосибирске, строящихся по модели ГЧП, построены. Группа «ВИС» завершила возведение монолитных корпусов пяти зданий поликлиник, строящихся в Новосибирске по проектам государственно-частного партнерства (ГЧП).
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