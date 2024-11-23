TSMC объявляет, что теперь клиенты могут разрабатывать 2-нм чипы с улучшенной производительностью и сверхпроизводительными конденсаторами

Средства автоматизации проектирования (EDA) и IP-блоки сторонних разработчиков готовы к работе с технологическими процессами N2P и N2X компании TSMC (класс 2 нм), о чем крупнейшая в мире литейная компания объявила на европейском форуме Open Innovation Platform (OIP) на этой неделе.