В России с 1 января 2024 года резко увеличится МРОТ: кого ждет большая прибавка к зарплате Анастасия1 января 2024 года станет днем значительных изменений в российской системе минимального размера оплаты труда (МРОТ).
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