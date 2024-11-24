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Царьград

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Стратегия вымирания: Никаких "Атакамсов" не нужно. Чиновники приговорили Россию — называем конкретные имена

Стратегия вымирания: Никаких "Атакамсов" не нужно. Чиновники приговорили Россию — называем конкретные имена

Правительство России разработало "Стратегию действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности до 2036 года" — ключевой документ о целях и порядке действий в сфере, которая отвечает за то, будет дальше жить русский народ или нет.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Но скоро у мигрантов встанет выбор. Либо они становятся русскими по менталитету и живут в России, либо остаются кишлачниками и рушат Россию, превращая её в ненавидимый ими кишлак.
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15 час.
СЗ
Светлана Зуева
Царь град,вы без царя в голове?🙄
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11 час.
Вячеслав Денисов
Политика жуликов и воров под покровительством великого Пу ведет страну к развалу!
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6 час.

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