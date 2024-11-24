Стратегия вымирания: Никаких "Атакамсов" не нужно. Чиновники приговорили Россию — называем конкретные имена

Правительство России разработало "Стратегию действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности до 2036 года" — ключевой документ о целях и порядке действий в сфере, которая отвечает за то, будет дальше жить русский народ или нет.
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