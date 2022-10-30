Вечный вопрос — двустволка или полуавтомат: в каких случаях стоит отдать предпочтение второму варианту и почему

Я не хочу начинать дискуссию о том, что лучше - двуствольное или полуавтоматическое ружье, потому что у каждого охотника есть свое мнение на этот счет.
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