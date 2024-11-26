Назван регион с самым недорогим в России маникюром

Средний чек на услуги в сфере красоты в зависимости от региона определили эксперты ВКонтакте. Специалисты проанализировали более 2 миллионов карточек товаров и услуг бьюти-сегмента за III квартал 2024 года, размещенных в соцсети.
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