Новый муж подстроил мой развод, чтобы отомстить бывшему другу

Упырок. Впрочем и первый недалеко ушел. Мужская дружба-она такая, баб друг у друга уводить.

Майя Maja

Это миф. что женщины самые знающие толк в мщении, манипуляциях... Самые страшные интриганы это мужики. Они так оговаривают женщин, которые им не принадлежат и распространяют о них ложь, что хочется иногда им языки отрезать. Примеров даже в инете предостаточно. Читаешь некоторых и уши вянут.