ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 633 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Никитин
    дорогой товарищ модератор у мене вопрос. почему  удалили мой  комментарий    на   вопрос  товарища пчелки...тобиш мае...Нашла нычку кота ...
  • Вера Федорова
    Ну, а что! Всё правильно. По крайней мере, честно, и большинство нормальных трезвых женщин отсеются сразу.Потратил на свида...
  • Вера Федорова
    Ну, конечно. Совершенно верно.Съезжаться с мужч...

Новый муж подстроил мой развод, чтобы отомстить бывшему другу

Новый муж подстроил мой развод, чтобы отомстить бывшему другу

Со вторым мужем я познакомилась назло первому. Тогда у нас с Русланом дело уже шло к разводу. Апогеем конфликта стало то, что тест показал две полоски, а он потребовал избавиться от ребенка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Элина Морозова
Упырок. Впрочем и первый недалеко ушел. Мужская дружба-она такая, баб друг у друга уводить.
Ответить
16 час.
Майя Maja
Это миф. что женщины  самые знающие толк в мщении,  манипуляциях... Самые страшные интриганы это мужики. Они так оговаривают женщин, которые им не принадлежат и распространяют о них ложь, что хочется иногда им языки отрезать. Примеров даже в инете предостаточно. Читаешь некоторых и уши вянут.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх