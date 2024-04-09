Со вторым мужем я познакомилась назло первому. Тогда у нас с Русланом дело уже шло к разводу. Апогеем конфликта стало то, что тест показал две полоски, а он потребовал избавиться от ребенка.
Новый муж подстроил мой развод, чтобы отомстить бывшему другу
Комментарии
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Элина Морозова
Упырок. Впрочем и первый недалеко ушел. Мужская дружба-она такая, баб друг у друга уводить.
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16 час.
Майя Maja
Это миф. что женщины самые знающие толк в мщении, манипуляциях... Самые страшные интриганы это мужики. Они так оговаривают женщин, которые им не принадлежат и распространяют о них ложь, что хочется иногда им языки отрезать. Примеров даже в инете предостаточно. Читаешь некоторых и уши вянут.
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8 час.
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