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Игорь Борисов: «ЦИК России готова делиться передовыми наработками с государствами СНГ»

26 ноября 2024 года член ЦИК России Игорь Борисов принял участие в круглом столе на тему: «О законодательном обеспечении электоральных процессов в государствах - участниках Содружества Независимых Государств», организованным Комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

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