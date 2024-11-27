Игорь Борисов: «ЦИК России готова делиться передовыми наработками с государствами СНГ»

26 ноября 2024 года член ЦИК России Игорь Борисов принял участие в круглом столе на тему: «О законодательном обеспечении электоральных процессов в государствах - участниках Содружества Независимых Государств», организованным Комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.