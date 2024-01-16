Мокрый снег и туман: водителей на Кубани предупреждают о сложных погодных условиях на трассе М-4 «Дон»«Росавтодор» предупредил о сложных погодных условиях на трассе М-4 «Дон», проходящей через Краснодарский край.
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