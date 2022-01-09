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Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Венеции», «Ювентус» против «Ромы», «Интер» примет «Лацио»

В 21-м туре итальянской Серии А в воскресенье «Милан» играет на выезде с «Венецией», «Аталанта» Алексея Миранчука – с «Удинезе», «Ювентус» встречается в гостях с «Ромой», «Интер» принимает «Лацио».

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