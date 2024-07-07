BYD Seal 06 DM-i, способный проехать 2100 км на одном баке бензина, стал хитом в Китае. Не в последнюю очередь за счет очень низкой цены

BYD ранее раскрыла статистику продаж гибридного седана Qin L, способного проехать на одном баке бензина 2100 км, а сейчас опубликованы данные о его «родном брате» BYD Seal 06 DM-i с точно такой же силовой установкой DM-i пятого поколения.