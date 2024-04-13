🪖 В Ленинском районе перезахоронили останки 105 красноармейцев Бойцы Красной армии погибли в период с января по июнь 1942 года на линии обороны «Крымского фронта».
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🪖 В Ленинском районе перезахоронили останки 105 красноармейцев Бойцы Красной армии погибли в период с января по июнь 1942 года на линии обороны «Крымского фронта».