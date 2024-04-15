Сразу несколько видов сакуры цветут сейчас в Южных Культурах На Канзан, Бени-Ютака, Шогетсу и Кику-Шидаре можно будет посмотреть ещё неделю, далее они отцветут.
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Сразу несколько видов сакуры цветут сейчас в Южных Культурах На Канзан, Бени-Ютака, Шогетсу и Кику-Шидаре можно будет посмотреть ещё неделю, далее они отцветут.