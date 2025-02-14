Суд в Москве арестовал замначальника таможни по обвинению в получении взятки

Замоскворецкий районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заместителю начальника отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Центрального таможенного управления Денису Юрасову.
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