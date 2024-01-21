Жизнь взаймы – по-русски или по-американски Мои долги – не моё богатство Россия, расходуя отнюдь не малые средства на СВО, удивляет мир способностью воевать, а заодно и наращивать ВВП, снижая при этом долговое бремя.
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