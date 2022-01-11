Daily Storm

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Тоталитарная секта или мечта? Рассказываем про грех и падение Елены Блиновской

Тоталитарная секта или мечта? Рассказываем про грех и падение Елены Блиновской

После интервью Ксении Собчак социальные сети «исполнительницы желаний» переполнены негативными комментариями от подписчицВсе новогодние праздники, помимо протестов в Казахстане, людям не давало нашумевшее интервью коуча Елены Блиновской, которое та дала журналистке Ксении Собчак.

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