Российские бойцы взяли под контроль ключевой участок трассы Красноармейск – Днепропетровск

Она используется ВСУ для снабжения группировок Трасса Красноармейск (украинское название – Покровск) – Днепропетровск (украинское название – Днепр) взята под огневой контроль, сообщили ТАСС в силовых структурах.
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