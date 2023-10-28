Пособия на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей.

Право на пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей имеют мать (мачеха) или отец (отчим) в полной семье, родитель в неполной семье, усыновитель (удочеритель), опекун (попечитель) при воспитании ими ребенка (детей) старше 3 лет, если в семье:воспитывается ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет .