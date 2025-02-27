Пилот "Уральских авиалиний" признал вину в инциденте с травмой авиатехника

В Екатеринбурге начался суд над пилотом "Уральских авиалиний" Максимом Красноперовым. Он признал вину в инциденте, когда самолет наехал на ноги авиатехника в аэропорту Кольцово, приведя к тяжелым травмам.
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