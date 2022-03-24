Немецкий производитель перчаток разорвал контракт с Большуновым из-за его участия в концерте-митинге в «Лужниках»

Немецкий производитель перчаток Kinetixx разорвал контракт с лыжником Александром Большуновым из-за его участия в концерте-митинге в «Лужниках».

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