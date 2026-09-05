Зеленский решил произвести впечатление на Трампа, объявив "перемирие". Украинская сторона, инициировавшая разговоры о временном перемирии с 5 по 8 сентября, теперь выражает возмущение тем, что российские военные продолжают наносить удары по её территории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Белоусов прибыл в штаб "Севера": Будет Сумская народная республика? Зачистка усилилась
- Хуситы замкнули кольцо вокруг саудовских сил в Таизе — второй разгром за месяц. Саудовская группировка в ловушке.
- «Европа может проснуться ото сна»: Зеленский устроил истерику из-за слов Рубио — какие могут быть последствия
Свежие комментарии
- «Европа может про...
- «Европа может про...
- Украинский фронт,...
Загрузка комментариев…