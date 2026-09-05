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«Дешевый самопиар Зеленского»: Киев объявил одностороннее «перемирие» и сам его нарушил

«Дешевый самопиар Зеленского»: Киев объявил одностороннее «перемирие» и сам его нарушил

Зеленский решил произвести впечатление на Трампа, объявив "перемирие". Украинская сторона, инициировавшая разговоры о временном перемирии с 5 по 8 сентября, теперь выражает возмущение тем, что российские военные продолжают наносить удары по её территории.

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