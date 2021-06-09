Центровой «Филадельфии» Эмбиид установил рекорд результативности в плей-офф во втором матче против «Атланты»

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид установил личный рекорд результативности в матчах плей-офф НБА. Во второй игре серии второго раунда против «Атланты» (118:102) 27-летний камерунец набрал 40 очков, что является его личным рекордом в плей-офф.