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Центровой «Филадельфии» Эмбиид установил рекорд результативности в плей-офф во втором матче против «Атланты»

Центровой «Филадельфии» Эмбиид установил рекорд результативности в плей-офф во втором матче против «Атланты»

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид установил личный рекорд результативности в матчах плей-офф НБА. Во второй игре серии второго раунда против «Атланты» (118:102) 27-летний камерунец набрал 40 очков, что является его личным рекордом в плей-офф.

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