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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Барнаул начнет подготовку к весеннему паводку раньше обычного

Барнаул начнет подготовку к весеннему паводку раньше обычного

В районах города планируют провести более 50 противопаводковых мероприятий Подготовка к паводку начнется в Барнауле раньше обычных сроков из-за аномальных условий нынешней зимы, которые могут негативно повлиять на прохождение ледохода.

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