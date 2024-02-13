Барнаул начнет подготовку к весеннему паводку раньше обычного

В районах города планируют провести более 50 противопаводковых мероприятий Подготовка к паводку начнется в Барнауле раньше обычных сроков из-за аномальных условий нынешней зимы, которые могут негативно повлиять на прохождение ледохода.
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