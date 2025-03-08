Единственный шанс: необычные машины в продаже

Иногда в открытую продажу поступают очень редкие или даже не имеющие аналогов экземпляры. Скажем, сейчас покупателя ищут созданный в Великобритании шестиколёсник на базе японского компактного внедорожника и доработанный в 1980-х годах представительский седан из Германии, а совсем недавно с молотка ушли кемпер из итальянского фургона середины прошлого века, один из трёх сохранившихся фастбеков от давно забытой французской компании и шутинг-брейк, построенный тюнинговым ателье из Италии на основе Bentley Continental GT.