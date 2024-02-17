Владимир Путин: Байден – наш Президент!

Умеет Владимир Владимирович в карательную ветеринарию, снимаю ночной колпак. Так намазать под хвостом заокеанскому помойному коту жгучей горчицей, чтобы он орал и тем не менее вылизывал – это нужно уметь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии