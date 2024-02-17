Театр абсурда
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Театр абсурда

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Владимир Путин: Байден – наш Президент!

Владимир Путин: Байден – наш Президент!

Умеет Владимир Владимирович в карательную ветеринарию, снимаю ночной колпак. Так намазать под хвостом заокеанскому помойному коту жгучей горчицей, чтобы он орал и тем не менее вылизывал – это нужно уметь.

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