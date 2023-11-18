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Мбаппе о будущем в «ПСЖ»: «Меня это не тяготит. Не думаю об этом на поле»

Мбаппе о будущем в «ПСЖ»: «Меня это не тяготит. Не думаю об этом на поле»

Форвард сборной Франции высказался в преддверии матча отбора Евро-2024 с Гибралтаром. «Это не то, что волнует сборную Франции.

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