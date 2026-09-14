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"Мы просто бодрились": шоумен Шац* пожаловался на "ужас" после отъезда из России

"Мы просто бодрились": шоумен Шац* пожаловался на "ужас" после отъезда из России

Первые годы в израильской эмиграции обернулись настоящим "ужасом" для уехавшего из России юмориста Михаила Шаца*.

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