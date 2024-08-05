Летние каникулы растянут еще на 1 месяц? Минобразования сделало заявление о смещении учебного года Евгения КомароваВ последнее время в сети активно обсуждаются слухи о возможном переносе празднования Дня знаний на различные даты.
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