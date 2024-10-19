– Ты должна ухаживать за моей матерью. Уход за больным – не мужское занятие, – заявил муж

Майя Majesty

Этот даже не сын. Он закоренелый эгоист в 42 года во всем и его таким воспитала эта самая мать.. От таких мужиков надо бежать. Я вообще удивлена, что девушка 27 лет вышла за мужика намного старше ее и, как оказалось, такого маргинала. У него даже денег нет на сиделку для матери!!! Так зачем он ей в 27 лет?!