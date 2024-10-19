ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 641 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Майя Majesty
    ПотреБлять все что вкусно и приятно за счет других.))Молодой человек п...
  • Майя Majesty
    ..под названием люди. Инвалида, кто-то же должен кормитьАТЕИЗМ и претензи...
  • Воробей
    Мужчины "клевать мозги" не очень способны - это чисто женская сильная черта. Для этого нужно быть не очень отягощённо...Глава семьи: 9 уд...

– Ты должна ухаживать за моей матерью. Уход за больным – не мужское занятие, – заявил муж

– Ты должна ухаживать за моей матерью. Уход за больным – не мужское занятие, – заявил муж

– Муж решил, что я должна ухаживать за его больной матерью, – глотая слезы, поделилась Настя. – А я не хочу тратить свою жизнь на обслуживание свекрови.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Элина Морозова
Как любят мужики на женщин все сваливать!
Ответить
16 час.
Майя Majesty
Этот даже не сын. Он закоренелый эгоист в 42 года во всем и его таким воспитала эта самая мать.. От таких мужиков надо бежать. Я вообще удивлена, что девушка 27 лет вышла за мужика намного старше ее и, как оказалось, такого маргинала. У него даже денег нет на сиделку для матери!!! Так зачем он ей в 27 лет?!
Ответить
6 час.
Элина Морозова
Вот  уж никогда не понимала такие  браки с большой разницей в возрасте.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх