– Муж решил, что я должна ухаживать за его больной матерью, – глотая слезы, поделилась Настя. – А я не хочу тратить свою жизнь на обслуживание свекрови.
– Ты должна ухаживать за моей матерью. Уход за больным – не мужское занятие, – заявил муж
Комментарии
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Элина Морозова
Как любят мужики на женщин все сваливать!
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16 час.
Майя Majesty
Этот даже не сын. Он закоренелый эгоист в 42 года во всем и его таким воспитала эта самая мать.. От таких мужиков надо бежать. Я вообще удивлена, что девушка 27 лет вышла за мужика намного старше ее и, как оказалось, такого маргинала. У него даже денег нет на сиделку для матери!!! Так зачем он ей в 27 лет?!
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6 час.
Элина Морозова
Вот уж никогда не понимала такие браки с большой разницей в возрасте.
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4 час.
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