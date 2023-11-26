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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Недостоверная информация о смерти полицейского Дерека Шовина появилась в СМИ

Недостоверная информация о смерти полицейского Дерека Шовина появилась в СМИ

Источником сообщения о его гибели стал аккаунт в социальных сетях В СМИ распространилась информация о том, что умер полицейский Дерек Шовин, который отбывал срок за убийство афроамериканца Джорджа Флойда.

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