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Царьград

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Председатель СНТ в Прикамье заплатит 70 тысяч за обман сторожа

Председатель СНТ в Прикамье заплатит 70 тысяч за обман сторожа

В Пермском крае после вмешательства дознавателей службы судебных приставов председатель СНТ оформил трудовые отношения со сторожем, проработавшим без договора около восьми лет, и произвёл все положенные отчисления.

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