МОСКВА, 22 мая, ФедералПресс. Экс-главком Вооруженных сил Украины и нынешний посол Украины в Лондоне Валерий Залужный заявил, что Киеву не следует рассчитывать на чудесное разрешение конфликта, которое могло бы вернуть страну к границам 1991 или 2022 годов.