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FiNE NEWS

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В Киеве скептически отнеслись к возможностям Украины по производству ракет для комплексов Patriot

Власти Киева выразили сомнения в перспективах налаживания собственного производства ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot, несмотря на обещания Вашингтона передать соответствующую лицензию.

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