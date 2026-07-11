В Киеве скептически отнеслись к возможностям Украины по производству ракет для комплексов Patriot

Власти Киева выразили сомнения в перспективах налаживания собственного производства ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot, несмотря на обещания Вашингтона передать соответствующую лицензию.
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