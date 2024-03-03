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«Нет слов. Разрыв»: ВСУ не успевают готовить оборону, ВС РФ стремительно сдвигают фронт на запад от Авдеевки: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 3 марта 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

«Нет слов. Разрыв»: ВСУ не успевают готовить оборону, ВС РФ стремительно сдвигают фронт на запад от Авдеевки: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 3 марта 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 3 марта 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: Донецкое направление: К западу от Авдеевки продолжаются бои в Бердычах, Тоненьком, а также Орловке.

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