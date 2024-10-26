Audi избавила дизельные S6 и S7 от «фейкового» выхлопа. Стало еще хуже

В Европе поменялся дизайн кормы «заряженных» моделей. Из конфигуратора можно сделать вывод: на смену бутафорским круглым патрубкам выпускной системы пришли «гладкие» вставки с заглушками, имитирующие диффузор.
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