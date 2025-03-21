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На Украине идея Трампа взять под контроль АЭС застала Киев врасплох

На Украине идея Трампа взять под контроль АЭС застала Киев врасплох

Идея администрации президента США Дональда Трампа взять под контроль украинские АЭС застала Киев врасплох, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на экс-заместителя министра энергетики Украины Алексея Рябчина.

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