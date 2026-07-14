Компания «МолоПак» приступила к оснащению третьей производственной площадки

Компания «МолоПак» начала оборудовать свою третью производственную площадку в подмосковном Чехове. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на компанию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии