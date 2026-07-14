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Компания «МолоПак» приступила к оснащению третьей производственной площадки

Компания «МолоПак» приступила к оснащению третьей производственной площадки

Компания «МолоПак» начала оборудовать свою третью производственную площадку в подмосковном Чехове. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на компанию.

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