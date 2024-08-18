Ученые подошли слишком близко и просто закричали от ужаса, когда на них напало это!

Канал BBC One начал трансляцию второго сезона документального сериала «Голубая планета». Ведет его легендарный британский ученый и натуралист Дэвид Аттенборо — под чутким руководством этого сорвиголовы съемочная группа уже не раз попадала в серьезные неприятности.
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